Нового голову Національного інституту раку звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ

Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП м. в Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального злочину з боку виконуючого обов'язки керівника Національного інституту раку (НІР) Олександра Яцина та заволодіння шахрайським шляхом 400 тис. грн.

Про це стало відомо з відповідних звернень поліції в Департамент управління персоналом та кадрової політики МОЗ України та Уповноваженого з антикорупційної діяльності НДР, копія яких опинилася у розпорядженні редакції Obozrevatel.

Зокрема, зазначається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2019 року потерпілий Ячменьов Євген В'ячеславович, в якості оплати лікарського засобу, який мав придбати Яцина Олександр Іванович, переказав на картку останнього грошові кошти в сумі 400 000 грн, однак ліки не отримав, а Яцина А. В. шахрайським шляхом заволодів зазначеними грошовими коштами.

"На підставі викладеного, просимо надати завірену належним чином копію наказу на призначення на посаду виконуючого обов'язки керівника Національного інституту раку громадянина Яцини Олександра Івановича, а також характеристику останнього", - йдеться в листі поліції на Департамент кадрової політики Моз.

Як повідомив у коментарі Євген Ячменьов, він здійснив близько 15 переказів на особисту картку Яцини на загальну суму 400 тис. грн, який пообіцяв придбати за цю суму препарат для хіміотерапії за кордоном, якого немає в Україні.

"На численні прохання повідомити, коли буде препарат – кілька місяців він обіцяв, що з дня на день, а потім і зовсім перестав відповідати. Це не просто шахрайство, а бажання заробити на горі людей, родичі яких віддадуть останні, щоб врятувати своїх близьких. Сподіваюся, правоохоронні органи притягнуть його до відповідальності. Такі як Яцина не гідні займати високі посади в закладах охорони здоров'я", - заявив Ячменьов.

У свою чергу, у зверненні до Уповноваженого з антикорупційної діяльності НДР Сергія Пономаренка, представники Деснянського слідчого управління просять провести службову перевірку щодо цього інциденту і повідомити про її результати.

Нагадаємо, Олександр Яцина був призначений на посаду в. о. керівника Національного інституту раку 15 квітня 2020 року.

У минулому році прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно посадових осіб Національного інституту раку, які організували схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

24 квітня заступник керівника Національного інституту раку та голова тендерного комітету Руслан Ткаченко повідомив про прослуховування в своєму кабінеті.