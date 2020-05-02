МОЗ звинуватив місцеву владу у невиплаті медикам 300% надбавки

В той час, як в четвер, 30 квітня, колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест з-за низької зарплати в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії коронавіруса і в той час, як в Україні прогнозують пік захворюваності на початок травня, Моз отримує скарги від лікарів, які працюють з хворими Covid-19 - не всі вони отримали підвищену до 300% плату. Міністр охорони здоров'я стверджує, що уряд перерахував у регіони всі кошти, а затримки виникають вже на місцях. Про це повідомлялося на брифінгу Степанова, який транслювався на сторінці Моз у Facebook.

"Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головлікарів лікарень. Почали маніпулювати з виплати за... прораховувати як-то погодинно або ще якось. Це неприпустимі речі. Підкреслюю, що всі без винятку виплати повинні здійснюватися в повному обсязі.

Степанов заявив, що вже відреагував на ситуацію, він направив листи головам облдержадміністрацій, щоб вони відзвітували по кожній медустанові, які суми і яким працівникам, які лікували хворих з коронавірусом, були виплачені.

Крім того, за словами міністра, МОЗ відкрили "гарячу лінію" за номером 0-800-505-201 для скарг на подібні невиплати.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії, в той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні досягла 10 861 випадків станом на 1 травня.

Тим часом, спеціальні захисні костюми для медиків, Міністерство охорони здоров'я повинно було отримати 1 травня, але так і не отримало, хоча купувало їх удвічі дорожче, ніж волонтери.