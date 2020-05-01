НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази

Національна комісія держрегулювання і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила в 2,7 рази, або на 969,47 гривень/МВт-год, до 1 536,17 гривень/МВт-год максимальну вартість електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) на "ринку на добу вперед" (РСВ).

Про це свідчить постанова НКРЕКП від 30 квітня №905, передають Українські Новини.

Згідно йому, НКРЕКП зняла з державного підприємства "Гарантований покупець" зобов'язання продавати електроенергію на РСВ за мінімально можливою ціною (566,7 гривень/МВт-год).

"Гарантованого покупця" у своїй заявці на РСВ вказувати ціну на електричну енергію, обсяг якої визначений ним до 10:00 дня, що передує підприємства, у відповідності з пунктом 5.1 глави 5 порядку (продажу електроенергії "Гарантованого покупця" на РСВ), на рівні, що не перевищує 75% ціни в години максимального навантаження (2 048,23 гривень/Мвт-год, без ПДВ)", - йдеться в постанові.

Як повідомляли Українські Новини, сонячні та вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше.

Тим часом, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі.