підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Економіка
  • НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази
01 травня 2020, пʼятниця, 20:24 23
Економіка 2020-05-01T22:00:02+03:00
Українські Новини
НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази

НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази

Григорий Яковенко
НКРЕКП, Електроенергія, Гарантований покупець, Ринок електроенергії
Трифонівська СЕС. Фото: 0552.ua
Трифонівська СЕС. Фото: 0552.ua

Національна комісія держрегулювання і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила в 2,7 рази, або на 969,47 гривень/МВт-год, до 1 536,17 гривень/МВт-год максимальну вартість електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ) на "ринку на добу вперед" (РСВ).

Про це свідчить постанова НКРЕКП від 30 квітня №905, передають Українські Новини.

Згідно йому, НКРЕКП зняла з державного підприємства "Гарантований покупець" зобов'язання продавати електроенергію на РСВ за мінімально можливою ціною (566,7 гривень/МВт-год).

"Гарантованого покупця" у своїй заявці на РСВ вказувати ціну на електричну енергію, обсяг якої визначений ним до 10:00 дня, що передує підприємства, у відповідності з пунктом 5.1 глави 5 порядку (продажу електроенергії "Гарантованого покупця" на РСВ), на рівні, що не перевищує 75% ціни в години максимального навантаження (2 048,23 гривень/Мвт-год, без ПДВ)", - йдеться в постанові.

Як повідомляли Українські Новини, сонячні та вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше.

Тим часом, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі.

 
Більше новин про: НКРЕКП Електроенергія Гарантований покупець Ринок електроенергії

НКРЕКП після закликів ДТЕК посилила монополізацію ...
ФДМУ незаконно змінює керівництво "Хмельницькобле...
"Гарантований покупець" впевнений у скасуванні ухв...
Тарифи "Укренерго" зростуть в 2020 році...
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні
В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити метро
Новини
Кабмін не буде перешкоджати заробітчанам у виїзді на сезонні роботи, - Пристайко 20:53
НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази 20:24
Підприємці в Черкасах пікетують управління поліції: вимагають дозволити бізнесу працювати 19:48
В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити метро 19:34
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
більше новин
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
"Заробив статок в Україні - чому б не допомогти?" - Ярославський розповів міжнародному телеканалу про роль бізнесу в подоланні епідемії коронавірусу 15:47
більше новин
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки 06:00
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко 20:31
Арахамія заявив, що Зеленський для Саакашвілі знайшов іншу посаду замість віце-прем'єра 17:24
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
більше новин
У Києві медики влаштували бойкот через низьку зарплату і роботу з пацієнтами з підозрою на Covid-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok