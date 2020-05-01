У Києві медики влаштували бойкот з-за низької зарплати і роботи з пацієнтами з підозрою на Covid-19

У четвер, 30 квітня, колектив Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест через низьку зарплату в 3-5 тисяч гривень в умовах пандемії коронавірусу і в той час, як в Україні прогнозують пік захворюваності на початок травня.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив головний лікар Анатолій Пілецький.

"Ми приймаємо пацієнтів із пневмонією. Усі, хто з пневмонією, зараз є з підозрою на Covid-19. При шпиталізації хворі тестуються експрес-тестами. Якщо тест позитивний у пацієнта, його одразу відправляють до лікарні з інфекційним відділенням, якщо ж ні, йому роблять ще ПЛР-тестування, результати яких приходять через 1-3 доби. Якщо тест негативний, ми продовжуємо далі лікувати пацієнта. І у цей час, між забором ПЛР-аналізу і отриманням результату хворий із підозрою перебуває у нас і наші співробітники надають йому допомогу", - розповів лікар.

Ця установа відноситься до другої хвилі лікарень.

"З 1 квітня, згідно з законодавством, нас фінансує не мерія, а Національна служба здоров’я, яка перерахувала людям аванс. В цьому авансі, який отримали люди, передбачена зарплата без усіляких надбавок. Решту ми повинні були заробити самі. Але враховуючи те, що нас "закрили" на пневмонію (від середини березня заклад приймає лише хворих з пневмонією і з підозрою на Covid-19), більше ми нічого не можемо заробити", - нарікає лікар

За його словами, медпрацівники отримали зарплату за квітень і в платіжках не побачили тих відсотків, про які їм обіцяли по телевізору і урядовці, і міський голова. Зокрема, Київрада проголосувала, щоби їм дати надбавки в розмірі 4 тис. грн лікарю, 3 тис. грн медсестрі і 1 тис. грн санітарці.

"Ось ці гроші на початку травня нам нібито обіцяють, що надійдуть до нас. Але це 4, 3 і 1 тис. А з телевізора нам говорили про 300%, а мер говорив, що лікар отримуватиме майже 50 тис. грн, а медсестра 35 тис. грн… Самі розумієте", - говорить лікар.

Основний незадоволений контингент, який вийшов з протестами, – це медсестри і санітарки цієї лікарні. Вони майже усі живуть біля Києва, в Іванкові, за Вишгородом, неподалік Чорнобильської зони.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії, в той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні досягла 10 861 випадків станом на 1 травня.

Тим часом, спеціальні захисні костюми для медиків, Міністерство охорони здоров'я мало отримати 1 травня, але так і не отримало, хоча купувало їх удвічі дорожче, ніж волонтери.