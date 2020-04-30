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30 квітня 2020, четвер, 21:30 5
Афіша 2020-05-01T00:30:02+03:00
Українські Новини
Вистави, концерти та церемонії кінопремій: як провести травневі вихідні

Вистави, концерти та церемонії кінопремій: як провести травневі вихідні

Ирина Николенко
Концерт, Безкоштовні концерти, травневі свята, Вихідні 2020
Травневі свята 2020. Фото: facebook.com/rusevivan
Травневі свята 2020. Фото: facebook.com/rusevivan

В той час, як цього тижня можна відпочивати 3 дні, з нагоди встановлених Кабміном державних вихідних, українці можуть відвідати ще й безкоштовні заходи не виходячи з дому. Українські Новини зібрали різні онлайн заходи, які відбудуться 1-3 травня. 

Безкоштовні заходи 1 травня 

"Май свято вдома!" — це онлайн марафон з музикантами, відомими рестораторами і несподіваними гостями.

Вистава "Ведмідь". Не виходячи з дому можна приєднатися до мистецтва. 1 травня відбудеться спектакль "Театру на винос" —  "Ведмідь" Антона Чехова. Прямий ефір можна побачити в Facebook на сторінці Театр "Актор" в 19:00.

П'єса "12 ніч". В онлайні можна переглянути п'єсу Шекспіра "12 ніч". Сюжет представлять в сучасній інтерпретації. Онлайн-трансляція почнеться о 19:00. Переглянути її можна на Youtube-каналі Les Kurbas Theatre. Крім того, перед початком показу відбудеться інтерв'ю із засновником і головним режисером театру Леся Курбаса Володимиром Кучинським.

Флешмоб #TogetherAtTheSameTime. 1 травня можна подивитись онлайн, як сто осіб з усього світу будуть знімати кліп під музику "ДахиБрахи" на композицію Alambari. Всі учасники одночасно будуть виконувати одні дії, тільки з різних куточків світу.

"Кіновернісаж" онлайн — кращі українські фільми 2019 року. Творці кінострічок номіновані на четверту національну кінопремію "Золота Дзига". У прямому ефірі можна буде побачити акторів, режисерів і поспілкуватися з ними онлайн.

"Docudays UA" — це міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Кінопокази будуть безкоштовними в режимі онлайн-трансляцій.

"GRAI" — шоу театральної імпровізації. Воно вже 50 років існує в США та зібрало багато шанувальників. Під час програми глядачі стають частиною команди. Головне завдання акторів — залучити максимальну кількість людей в створення вистави.

Безкоштовні заходи 2 травня 

8 концертів від народної артистки України Jamala. Співачка відкрила серію концертів, які можна послухати не виходячи з дому. Проект діє під гаслом "Культура об'єднує".

Благодійний онлайн-концерт #даруйповітря відбудеться 2 травня. Участь візьмуть більше 270 відомих українських артистів та блогерів. Головна мета — допомогти зібрати гроші на придбання 24 апаратів штучної вентиляції легенів в кожну область України.

Третій сезон "Літкур'єра" відбудеться в прямому ефірі. 2 травня літературне читання буде проводити українська письменниця Тамара Горіха-Зерня. Читання можна подивитися о 20:30 на сторінці в Facebook Book Forum.

Безкоштовні заходи 3 травня

Церемонія нагородження Національної кінопремії "Золота Дзига" вперше відбудеться онлайн. Під час онлайн-трансляції оголосять переможців. Премії вручатимуть в 23 номінаціях, дві з яких — нові. Драма "Додому" отримала 11 — найбільше кількість номінацій. На другому місці — комедія "Мої думки тихі" зібрала 9 номінацій, "Гуцулка Ксеня" —9, "Вулкан" — 8, "Захар Беркут" — 7. Онлайн-церемонія вручення четвертої Національної кінопремії "Золота Дзига" розпочнеться о 19:00

Віртуальна екскурсія Древнім Єгиптом

Незважаючи на карантин у всьому світі, можна подорожувати навіть в далекі куточки світу. У зв'язку з коронавірусом, в Єгипті запустили онлайн-екскурсії гробницями фараонів. Із багатьох фото склали 3D-модель гробниці Рамзеса VI в Долині царів.

Раніше Українські Новини повідомляли, чим будуть займатися українця під час травневих свят. В той час поліцейські будуть працювати в посиленому режимі. Крім того, до кінця травня українські співаки дадуть безкоштовний онлайн концерт

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