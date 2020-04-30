Кличко відвідував ресторан Тищенко, коли там вечеряв екс-депутат Мураєв з друзями

Колишній депутат Верховної Ради Євген Мураєв (позафракційний) заявляє, що мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко відвідував ресторан "Велюр" депутата Ради Миколи Тищенка (фракція "Слуга народу") 7 квітня, який працює підпільно працює в карантин для VIP-гостей.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ", передають Українські Новини.

"У нас прав завжди тільки той, у кого більше прав... Зараз дам ексклюзив. 7 квітня я і мої друзі... Ми вечеряли в ресторані "Велюр". Я своїм життям маю право розпоряджатися на свій розсуд. Друзі домовилися, нам відкрили ресторан", - сказав він.

При цьому Мураєв не став вказувати, з ким саме була домовленість.

"Скажу сакральну річ. Під час вечері туди заходив мер Віталій Кличко. Він на нас подивився і швидко вийшов... Друзі, половина ресторанів працює. Я знаю в Києві десятки... Я знаю десятки салонів. Мені шкода, що я не знаю жодного спортивного залу, який працює... Всі, хто міг, - всі наплювали на цей карантин... Там (в ресторані) були люди, що не мають відношення до політики, з якими ми довго не бачилися, і там зустрілися... Це був бенкетний зал. Це був не той вхід, який блокував Олег Ляшко", - додав він.

Екс-депутат також зазначив, що карантин є засобом відволікання уваги громадян.

За його словами, під час голосування за закон, що передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року, депутати "кнопкодавили".

"Ви, як журналісти, не могли контролювати з балкона, як "кнопкодавлять" депутати... Тому що вам заборонили туди заходити. Всі говорять, що в залі людей було набагато менше, ніж голосів", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенко в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка.

Раніше Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.