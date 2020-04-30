Кабмін виділив непрацюючим з-за карантину ФОПам 1,6 млрд грн на компенсацію по догляду за дитиною

Кабінет Міністрів виділив 1,6 млрд гривень на компенсацію по догляду за дитиною для призупинили роботу через карантин, який продовжили до 11 травня, фізичних осіб-підприємців. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики, передають Українські Новини. "Уряд виділив кошти в сумі 1,6 млрд гривень з фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19 для надання допомоги дітям фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та які відносяться до 1 і 2 групі платників єдиного податку, більшість з яких працює у сфері послуг", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей в період карантину, які реалізує Мінсоцполітики. У повідомленні наголошується, що таке рішення дозволить провести виплати допомоги на 414 тис. дітей з 337 тис. сімей фізосіб-підприємців. Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня Кабмін ввів компенсацію по догляду за дитиною в розмірі прожиткового мінімуму для фізичних осіб-підприємців, які призупинили роботу через карантину Для дітей до 6 років виплата буде становити 1 779 грн, для дітей від 6 до 10 років - 2 218 гривень. Також на час карантину в Україні встановили допомога по частковому безробіттю.