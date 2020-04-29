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29 квітня 2020, середа, 18:20 4
Судова влада 2020-04-29T18:25:20+03:00
Українські Новини
ДБР початок розслідування нападу поліцейських на журналіста "Громадське ТБ" біля Кабміну

ДБР початок розслідування нападу поліцейських на журналіста "Громадське ТБ" біля Кабміну

Елена Новикова
Громадське ТВ, Кабмін, Напад на журналіста, Перевищення повноважень, Поліція, Богдан Кутепов
ДБР. Фото: ДБР
ДБР. Фото: ДБР

Держбюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень співробітниками поліції стосовно журналіста "Громадське ТБ" на акції в Києві.

Про це Українським Новинам повідомили в ГБР.

Справу відкрили за статтею 365 Кримінального кодексу.

"Зареєстрували кримінальне провадження за фактом перевищення влади", - повідомили в ГБР.

В рамках справи досліджуються обставини правопорушення поліцейських стосовно журналіста "Громадське ТБ" Богдана Кутєпова.

Раніше поліція повідомила про проведення службового розслідування у зв'язку з інцидентом.

На відеозаписі журналістів зафіксовано застосування фізичної сили поліцією щодо Богдана Кутепова.

Як повідомляли Українські Новини, кілька десятків фізичних осіб-підприємців пікетували 29 квітня Кабінет Міністрів з вимогою дозволити їм працювати з 1 травня.   

Раніше повідомлялось про те, що в Нацполіції заявили, що не побачили порушення карантину під час акції серед протестувальників під Кабінетом Міністрів підприємців.

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