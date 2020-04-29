Кабмін виділив Героям України по 105 тис гривень. Кому і скільки виплатять

Після того, як Кабінет Міністрів виділив гроші на матеріальну допомогу ветеранам війни, там же виділили 21,7 млн гривень на одноразову грошову винагороду Героям України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, 207 осіб, які зробили видатний героїчний вчинок, отримають по 105,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня Кабінет Міністрів виділив 26,5 млн гривень на виплату одноразової допомоги членам сімей 10 осіб, загиблих під час участі в антитерористичній операції (АТО), і 26 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час участі в операції.

Крім того, в травні пенсії зростуть від 100 до 2 тисяч гривень.

Кабінет Міністрів встановив заробітну плату членам наглядової ради державних компаній і держустанов, а також керівникам і членам виконавчих органів не вище 47 тис. гривень до кінця карантину.

У березні середня заробітна плата збільшилася порівняно з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.