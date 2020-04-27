підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 квітня 2020, понеділок, 16:55 163
Верховна Рада і партії 2020-04-27T16:59:10+03:00
Українські Новини
Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін

Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін

Тетяна Зотова
Карантин, Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Криза
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Падіння в 1-му кварталі ще недавно розвивалися галузей економіки підтверджує той факт, що економічна криза в Україні почалася ще до карантину. Тепер же, за словами народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергія Льовочкіна, наша країна переживає економічне падіння, для виходу з якого потрібні швидкі та рішучі заходи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"У 1-му кварталі обвалилася переважна частина секторів економіки. Навіть сільське господарство, яке кілька років поспіль демонструвало зростання, скоротило обсяги виробництва на 1,8%, причому падіння сталося відразу в 18 регіонах країни. Тобто справа не в карантині, якого в перші два з половиною місяці не було і який найменше стосується аграріїв: країна увійшла в глибоку економічну кризу, яка тепер ще й посилюється карантином", – вважає Льовочкін.

Політик повідомив, що падіння спостерігається у всіх підгалузях промисловості, суміжних з сільським господарством: на 45,0% менше стало вироблятися тракторів, на 41,2% – культиваторів, на 29,0% – косарок, на 43,8% інших сільськогосподарських машин. Скоротилося виробництво замороженої курятини – на 34,2%, нерафінованої олії – на 35,6% і яблучного соку на 59,9%.

"У цілому промисловість почала падати ще минулого року. Але показник першого кварталу – мінус 5,9% – підтверджує, що криза поглиблюється. В Україні ще до карантину економіка демонструвала негативні темпи зростання. А нинішні обмежувальні заходи добивають її", – пояснив нардеп.

На його думку, необхідний чіткий план виходу з карантину та відновлення економічної активності. Причому відновлення роботи громадського транспорту та запуск об'єктів малого бізнесу повинні стати його початком вже найближчим часом.

"Потрібно чесно сказати суспільству: наша економіка в катастрофічному стані, і Україна не може дозволити собі її тривалий параліч. Щоб вижити, нашій країні потрібна не тільки якісна і доступна медицина, але й працююча економіка", – резюмував Сергій Льовочкін.

Більше новин про: Карантин Сергій Льовочкін ОПЗЖ Криза

У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських
Новини
Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні 17:00 Документ
Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін 16:55
Відновлено авіарейси для повернення українців з-за кордону: графік літаків 16:52
В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19 16:47
Андрій Герус: державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів. 16:35
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Залежить від показників поширення вірусу. Криклій розповів, коли відновляться міжміські перевезення 16:25
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник 19:50
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Пожежі в Житомирській області локалізовано, в Чорнобильській зоні ще два вогнища тління
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok