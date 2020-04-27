Акції українських компаній на Варшавській фондовій знову почали зниження після тижневого зростання

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 17 по 24 квітня снизилсяна 2,26%, або на 7,62 пунктів до 328,80 пунктів.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 336,42 пунктів, в кінці - 328,80 пунктів.

Найбільше падіння показала компанія "Coal Energy" (-27,27%), найбільше зростання продемонстрували акції компанії "Овостар" (+6%).

КомпанияЦена останньої угоди, злоті, 17 апреляЦена останньої угоди, злоті, 24 апреляИзменение вартості %"Кернел"43,4540,50-6,78"Астарта"12,4011,65-6,04 Coal Energy0,220,16-27,27"Мілкіленд"----0,40----"Агротон"3,263,42+4,9 KSG Agro1,201,18-1,66 Sadovaya------------"Овостар"7579,5+6IMC12,511,90-4,8 KDM Shipping------------

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 9 по 17 квітня підвищився на 5,22%, або на 16,68 пунктів до 336,42 пунктів.