підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Акції українських компаній на Варшавській фондовій знову почали зниження після тижневого зростання
27 квітня 2020, понеділок, 16:05 10
Економіка 2020-04-27T16:07:04+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій знову почали зниження після тижневого зростання

Акції українських компаній на Варшавській фондовій знову почали зниження після тижневого зростання

Григорий Яковенко
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, Індекс
Біржа котирування Фото: landlord.ua
Біржа котирування Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 17 по 24 квітня снизилсяна 2,26%, або на 7,62 пунктів до 328,80 пунктів.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 336,42 пунктів, в кінці - 328,80 пунктів.

Найбільше падіння показала компанія "Coal Energy" (-27,27%), найбільше зростання продемонстрували акції компанії "Овостар" (+6%).

КомпанияЦена останньої угоди, злоті, 17 апреляЦена останньої угоди, злоті, 24 апреляИзменение вартості %"Кернел"43,4540,50-6,78"Астарта"12,4011,65-6,04 Coal Energy0,220,16-27,27"Мілкіленд"----0,40----"Агротон"3,263,42+4,9 KSG Agro1,201,18-1,66 Sadovaya------------"Овостар"7579,5+6IMC12,511,90-4,8 KDM Shipping------------

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 9 по 17 квітня підвищився на 5,22%, або на 16,68 пунктів до 336,42 пунктів.

Більше новин про: WIG-Ukraine Варшавська фондова біржа Індекс

У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських
Новини
Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривень компенсації за житло у березні 17:00 Документ
Невизначеність влади щодо виходу з карантину підсилює економічну кризу, – Льовочкін 16:55
Відновлено авіарейси для повернення українців з-за кордону: графік літаків 16:52
В мерії назвали район Києва, де зафіксували найбільше хворих на COVID-19 16:47
Андрій Герус: державний Енергоатом не може бути дійною коровою для приватних інтересів. 16:35
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
Залежить від показників поширення вірусу. Криклій розповів, коли відновляться міжміські перевезення 16:25
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник 19:50
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Пожежі в Житомирській області локалізовано, в Чорнобильській зоні ще два вогнища тління
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok