Гривня обвалилася. НБУ встановив офіційний курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 квітня, на 13,04 коп. до 27,1441 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24-26 квітня, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,5121 1 долар США 27,1441 1 швейцарський франк 27,8601 10 ієн 2,5228 10 російських рублв 3,6421 1 євро 29,3306

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

Також поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.

Тим часом, НБУ вирішив скоротити в 2,5 рази інтервенції з купівлі валюти на день