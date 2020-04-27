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27 квітня 2020, понеділок, 06:00 4
Економіка 2020-04-27T06:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня обвалилася. НБУ встановив офіційний курс валют

Гривня обвалилася. НБУ встановив офіційний курс валют

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Курс гривні на 27 квітня.
Курс гривні на 27 квітня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 квітня, на 13,04 коп. до 27,1441 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24-26 квітня, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,5121
1 долар США 27,1441
1 швейцарський франк 27,8601
10 ієн 2,5228
10 російських рублв 3,6421
1 євро 29,3306

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

Також поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.

Тим часом, НБУ вирішив скоротити в 2,5 рази інтервенції з купівлі валюти на день

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