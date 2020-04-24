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24 квітня 2020, пʼятниця, 15:04 10
Суспільство 2020-04-24T15:45:03+03:00
Українські Новини
В Олександрівській лікарні закінчуються місця для пацієнтів з коронавірусом

В Олександрівській лікарні закінчуються місця для пацієнтів з коронавірусом

Елена Новикова
Лікарня, Олександрівська міська клінічна лікарня, Коронавірус у Києві, лікування коронавірусу, інфікційне відділення
Лікарня. Фото: Facebook/Моз
Лікарня. Фото: Facebook/Моз

Інфекційне відділення Олександрівської клінічної лікарні в Києві майже заповнений, лікарня підготувала ще один корпус на 100 ліжок, в той час, як у Києві вже 1 122 заражених кронавирусом.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Олександрівська лікарня першою почала приймати хворих коронавірусом. І сьогодні інфекційне відділення, там майже заповнений, тому що, на жаль, кількість хворих зростає. Але в Олександрівській підготували ще один корпус, де зможуть розміщувати хворих коронавірусом. Це приблизно ще до 100 ліжок", - сказав Кличко.

Він подякував меценатам, які днями передали Олександрівської лікарні герметичну капсулу з кисневою маскою і вбудованими рукавицями, що дозволяє медикам робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим і переміщувати пацієнта з коронавірусом в межах корпусу лікарні на обстеження, не піддаючи оточуючих на небезпеку.

Мер також зазначив, що в Києві сьогодні визначено 14 медустанов першої та другої хвилі для прийому хворих коронавірусом, в цілому на більш ніж 1 700 ліжок.

При необхідності місто може розгорнути ще до 7 тис. ліжок.

Кличко також зазначив, що на даний момент в медичних установах столиці, де приймають хворих коронавірусом, вже є 400 апаратів штучної вентиляції легенів.

Головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко раніше написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що місця в інфекційних відділеннях лікарні закінчуються, зокрема станом на 22 квітня в інфекційних відділеннях лікарні перебуває 88 пацієнтів, з них 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 з пневмонією, 6 - в реанімації.

У березні Олександрівська лікарня перепрофілювала ЛОР-відділення, розраховане на 60 ліжок, під прийом інфекційних пацієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, лікування одного хворого коронавірусом на добу в Києві коштує від 5 до 15 тис. гривень.

Також початок березня Київ підготував для прийому хворих коронавірусом 7 лікарень на 500 ліжок.

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