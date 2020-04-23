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23 квітня 2020, четвер, 12:09 5
Судова влада 2020-04-23T12:45:01+03:00
Українські Новини
НАПК почне автоматичну перевірку декларацій після 1 червня

НАПК почне автоматичну перевірку декларацій після 1 червня

Елена Новикова
НАПК , Перевірка декларацій, декларації, Олександр Новіков
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) має намір почати автоматичну перевірку декларацій після 1 червня, в той час, як "податкові канікули" продовжили.

Про це голова НАПК Олександр Новіков повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Ми забезпечимо перевірку всіх декларацій в автоматичному режимі. Вона почнеться після 1 червня", - сказав він.

Новіков зазначив, що запустити систему електронної перевірки декларацій раніше у НАПК не було можливості, так як не було доступу до всіх 16 реєстрів, з якими повинні звірятися дані з декларацій.

За його словами, до 1 червня очікується подання 913 тис. декларацій, а станом на 21 квітня подано вже 770 тис.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАПК повідомило, що термін подачі електронних декларацій продовжено до 1 червня.

Раніше повідомлялося про те, що Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.

Крім того, зарплата голови НАПК Новікова у березні становила 122,5 тисячі гривень.

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