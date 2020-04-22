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22 квітня 2020, середа, 19:15 8
Суспільство 2020-04-22T19:33:27+03:00
Українські Новини
Зеленський мріє про державної авіакомпанії і готовий дати на неї гроші

Зеленський мріє про державної авіакомпанії і готовий дати на неї гроші

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, літаки, ДП Антонов, Авіакомпанії
Літак. Фото: spotters.net.ua
Літак. Фото: spotters.net.ua

В той час, як через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці, Президент Володимир Зеленський мріє про створення в Україні державної авіаційної компанії та запевняє, що держава готова виділити необхідні на ці потреби кошти.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для фільму про рік із дня обрання його Президентом, передають Українські Новини.

"Стратегічні об'єкти повинні залишитися державними (при приватизації) і в них повинна вкладати гроші держава. Наприклад, що робити з "Антоновим"? Це велике підприємство, в ньому велика кількість робочих місць. Жоден літак не побудований за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наш Ан? Ми з ними домовилися і зараз розробляємо програму", - сказав він.

З його слів, Україна повинна створити державіакомпанію і замовити літаки для неї в держпідприємства "Антонов".

"Ми повинні зробити державну сучасну авіакомпанію - на рівні Turkish airlines або сінгапурських авіаліній. Це моя мрія. Держава готова на це виділити гроші. Саме для того, щоб ми побудували державного авіаперевізника. Ми побудуємо і державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому державному "Антонову" , - сказав він.

Зеленський вважає, що для державіакомпанії необхідно зробити замовлення держпідприємству "Антонов".

Ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.

А після карантину авіаквитки можуть подорожчати удвічі: чого чекати мандрівникам.

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