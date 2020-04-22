У Чорнобильській зоні пожежники не можуть дістатися до найскладнішого дільниці

У зоні відчуження не спостерігається осередків відкритого вогню, але повністю ліквідувати загоряння не виходить з-за захаращеності лісовій місцевості. Про це заявив глава Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу в середу, 22 квітня.

"За даними наземної розвідки і супутникового моніторингу, осередків відкритого вогню немає. У Зоні відчуження були вогнища поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора. Основні зусилля зосереджені в найбільш складному місці - Рудьки-Буряківка. З-за великої захаращеності лісових масивів наземні сили не можуть туди дістатися. Інтенсивно використовується інженерна техніка ДСНС і ВСУ. За добу пробито 125 км доріг в цій місцевості. Залучено 9 одиниць інженерної техніки. Таким способом ми добираємося до кромки вогню, заливаємо її і тільки таким чином стримуємо виникнення пожеж. Радіаційний фон в Зоні відчуження і в Києві знаходяться в межах фонових значень", - сказав Демчук.

Демчук зазначив, що в ліквідації пожеж в зоні відчуження задіяні 1200 осіб і близько 300 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Національна гвардія почала антидиверсіонну операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали.