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  • Під час карантину гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильник за 150 тис. гривень
22 квітня 2020, середа, 13:56 33
Економіка 2020-04-22T13:56:13+03:00
Українські Новини
Під час карантину гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильник за 150 тис. гривень

Під час карантину гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильник за 150 тис. гривень

Елена Литвин
електронні декларації, аеропорт
Гендиректор
Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін. Фото: facebook.com/rjabikin.pavel

В той час, як експерти оцінили можливі втрати авіації України в 15 млрд гривень за 3 місяці, генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) Павло Рябікін задекларував купівлю побутової техніки за 149 999 гривень.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, він вніс у декларацію куплену 20 березня побутову техніку марки Liebherr.

Компанія Liebherr (Німеччина) є одним з провідних брендів, які виробляють холодильне обладнання.

В одному з інтернет-магазинів в Україні на відповідну суму (від 142 до 156 тис. гривень) можна придбати холодильник 8 доступних для продажу моделей.

Також у квітні Рябікін задекларував 187 877 гривень доходу від надання в оренду майна і 999 019 гривень від погашення облігацій внутрішніх державних позик.

Крім того, 7 квітня він отримав 311 200 гривень заробітної плати за основним місцем зайнятості - аеропорт "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що внутрішні авіарейси можуть відновити в кінці літа або на початку осені.

Кабмін заборонив з 24 березня залишати Україну з туристичною метою.

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