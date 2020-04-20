Китай не володіє достатніми знаннями для створення коронавірусу, - Уханьський інститут вірусології

Більшість країн світу підозрюють Китай у створенні смертоносного коронавірусу COVID-19, яким у світі заразилися вже більше 2 млн чоловік. Проте в Китаї заявили, що дотримуються суворий регламент роботи зі зразками, тому заперечують штучне створення коронавірусу. Про це заявив глава Уханьского інституту вірусології Юань Чжімінь, передає CGTN.

Як повідомляє відомство, коли оголосили блокування кордонів в Китаї, команда вірусологів та експертів інституту продовжили займатися вивченням походження вірусу в різних областях, пов'язаних з коронавірусом.

Як заявив Юань Чжімінь, у випадку з коронавірусом немає жодних свідчень, які б говорили про штучне походження цього вірусу.

"Я ніколи не повірю, що людство вже володіє достатніми знаннями для того, щоб синтезувати подібний вірус", - сказав він.

Глава інституту зазначив, що співробітники дотримуються строгий регламент поводження з зразками. І це є однією з причин, чому ніхто з працівників інституту не заразився інфекцією.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США пред'явили звинувачення американському вченому Чарльзу Либеру у створенні коронавірусу, який в таємниці від Америки працював на Китай.