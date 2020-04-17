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17 квітня 2020, пʼятниця, 14:59 16
Економіка 2020-04-17T17:15:02+03:00
Українські Новини
ДТЕК підтвердив інформацію про припинення експорту електроенергії в Угорщину

ДТЕК підтвердив інформацію про припинення експорту електроенергії в Угорщину

Григорий Яковенко
Електроенергія, ДТЕК, Рінат Ахметов, Угорщина, Експорт електроенергії
ДТЕК Енерго Фото: ДТЕК
ДТЕК Енерго Фото: ДТЕК

Енергохолдинг ДТЕК пов'язує припинення експорту електроенергії Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область) зі зниженням попиту і цін на електроенергію в Європі за пандемії коронавирусной інфекції.

Про це Українським Новинам повідомив представник прес-служби ДТЕК.

"З 12 квітня Бурштинська ТЕС вимушено припинила постачання електроенергії на експорт з-за значного зниження споживання в ЄС пов'язаного з пандемією і карантином. Надлишок електроенергії в ЄС також спровокував і значне падіння цін, що незрівнянно з режимами економічної і технологічної безпеки роботи ТЕС", - повідомили в компанії.

ДТЕК відзначили, що в Угорщині ціна на електроенергію за тиждень знизилася майже в 2 рази до 10-25 євро/МВт, і такий рівень цін не покриває витрати на закупівлю і транспортування вугілля на Бурштинську ТЕС.

"Робота Бурштинської ТЕС з мінімальними обсягами виробництва при поточних цінах ринку електроенергії України в острові (140-150 коп/кВт) є збитковою і спрямована виключно на забезпечення стабільної роботи енергосистеми України", - відзначили в ДТЕК.

у компанії Також підкреслили, що ДТЕК не прогнозує швидкого відновлення попиту на електроенергію і націлена на збереження Бурштинської ТЕС в умовах роботи на ринку України.

Як повідомляли Українські Новини, ДТЕК зупинив видобуток на найбільшій вугільній компанії і вивів 18 тис. працівників у простій.

ДТЕК Ахметова припинив експорт електроенергії з-за низьких цін в Європі.

Також ДТЕК відключив шахту за борг в 114 млн гривень, хоча сам повинен держструктурам 1,6 млрд гривень.

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