В АТБ мають намір продовжувати відкривати нові магазини в 2020 незважаючи на карантин

Корпорація АТБ поки що не має наміру змінювати плани по відкриттю нових магазинів в поточному році. Про це повідомив генеральний директор корпорації Борис Марков на онлайн-дискусії, організованої Асоціацією рітейлерів України, передають Українські Новини.

"У 2020 році ми планували відкрити близько 100 магазинів. Якщо якоїсь катастрофи на ринку не відбудеться, то будемо рухатися за наміченим планом. Справа в тому, що у нас всі магазини, які заплановані до відкриття в цьому році, в 90% випадків були придбані ще в 2019-му і зараз знаходяться на різних стадіях підготовки документів або будівництва. І цей процес не має сенсу зупиняти на півдорозі", - сказав він.

За його словами, введення карантину прискорило реалізацію планів АТБ по впровадженню онлайн-магазину.

При цьому Марков радить бізнесу відкласти масштабні інвестиції до 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в прес-службі АТБ розповіли, як будуть працювати на час Пасхи.

В 2019 році порівняно з 2018 роком компанія "АТБ-Маркет" збільшила товарообіг на 22,4%, або на 22,9 млрд гривень, до 126,8 млрд гривень.

"АТБ-Маркет" входить до корпорації "АТБ" і здійснює діяльність на ринку роздрібної торгівлі, зокрема продовольчими товарами.

Згідно з реєстром юридичних і фізичних осіб, кінцевими бенефіціарами "АТБ-Маркету" є Геннадій Буткевич, Віктор Карачун і Євген Єрмаков.