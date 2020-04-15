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15 квітня 2020, середа, 11:45 4
Верховна Рада і партії 2020-04-15T14:15:15+03:00
Українські Новини
В'ятрович заявив, що його викликали на допит в ГБР

В'ятрович заявив, що його викликали на допит в ГБР

Анна Рудык
Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність") заявляє про виклик його на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

еня викликають на допит в ГБР", - написав він.

Він зазначив, що його викликають на допит в якості свідка по справі, яке ініціював депутат Ради Максим Бужанський ("Слуга народу") - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-річчю пам'яті жертв Голодомору.

"Виклик підписав слідчий Амелін, на якого я подав у суд за "ігнорування" державної зради Єрмаком і Кучмою", - додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що Український інститут національної пам'яті, який в недалекому минулому очолював В'ятрович, причасний до незаконного привласнення бюджетних коштів.

А саме, як стверджує Бужанський, Інститут нацпам'яті замовив фуршети майже на 0,5 млн гривень для 3-денної конференції, а В'ятрович "просто вкрала велику частину з цього півмільйона". Також Бужанський опублікував меню банкету, що організував В'ятрович за бюджетний рахунок в День пам'яті жертв Голодомору.

Як повідомляли Українські Новини, В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокост.

Раніше Бужанський заявив, що В'ятрович прогуляв засідання суду по справі про символіку дивізії СС "Галичина". 6 листопада Окружний адмінсуд Києва зобов'язав В'ятровича персонально з'явитися на засідання 4 грудня по справі про протиправність невизнання нацистської символіки дивізії СС "Галичина".

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