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14 квітня 2020, вівторок, 17:37 23
Медицина 2020-04-14T19:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" розпочав продаж ліків на спеціалізованих сайтах

"Фармак" розпочав продаж ліків на спеціалізованих сайтах

Александр Дмитриенко

З метою перешкоджання поширенню коронавірусу великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) розпочала продаж лікарських засобів на спеціалізованих сайтах.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у березні Кабінет Міністрів України дозволив поштовим сервісам доставляти ліки. При цьому тепер ліки "Фармак" можна буде замовити з доставлянням у відділення пошти або безпосередньо додому кур'єром.

"Під час карантину кожен із нас намагається обмежити коло соціальних контактів і без зайвої потреби не виходити з дому. Тож не дивно, що зростає попит на онлайн-замовлення продуктів із супермаркету, їжі з кафе та ресторанів. Дехто вже оцінив зручність та вигоду попереднього онлайн-бронювання ліків в аптеці. Завжди можна бути впевненим, що ліки є в наявності, зекономити час у черзі та порівняти ціни. Тож тепер немає потреби стояти в черзі. А для тих, хто занедужав іне має кого відправити до аптеки або не має змоги дістатися найближчої аптеки (особливо в невеличких селищах), така можливість є більш ніж актуальною", – зазначив директор із маркетингу та продажів "Фармак" Михайло Ванат.

Замовити лікарські засоби можна на сайті компанії (https://farmak.ua/drugs/) після автоматичного переходуна сторінку інтернет-магазину "Ліки 24".

Згідно з повідомленням, для замовлень доступні всі ліки, окрім певних категорій, що вимагають особливих умов відпуску, зберігання та обліку.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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