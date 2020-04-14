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14 квітня 2020, вівторок, 17:10 12
Судова влада 2020-04-14T17:10:35+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Ради Чорновіл відмовилася від надання свідчень в ГБР

Екс-депутат Ради Чорновіл відмовилася від надання свідчень в ГБР

Елена Новикова
ДБР, Допит, підозрюваний, Свідчення, Тетяна Чорновіл
Тетяна Чорновіл .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновіл .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Державне бюро розслідувань допитало депутата Верховної Ради Тетяну Чорновіл ("Народний фронт"), підозрювану у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і заподіяння смерті людині, вона відмовилася від надання свідчень

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"14 квітня 2020 року в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, відбувся допит Чорновіл Т., підозрюваної в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

Наголошується, що в ході допиту Чорновіл відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує, як Чорновіл перелізла паркан з колючим дротом, щоб незаконно потрапити на брифінг.

Раніше повідомлялося про те, що Чорновол влаштувала істерику в ГБР і прорвалася до Труби.

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