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14 квітня 2020, вівторок, 15:29 5
Президент 2020-04-14T16:09:15+03:00
Українські Новини
Тління від пожежі в Чорнобильській зоні ліквідують через кілька днів, радіація в нормі, - Офіс Президента

Тління від пожежі в Чорнобильській зоні ліквідують через кілька днів, радіація в нормі, - Офіс Президента

Ярина Вацяк
ЧАЕС, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні, Офіс президента
Пожежа. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA
Пожежа. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA

Тління після пожежі в Чорнобильській зоні відчуження ліквідують через кілька днів, радіаційний фон в нормі. Водночас, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що пожежа в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Державній службі України з надзвичайних ситуацій потрібно ще кілька днів, щоб погасити тління, яке залишилося після пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін Володимиру Зеленському на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента", - сказано в ньому.

Чечоткін додав, що дощ, допоміг пожежним впоратися з ситуацією швидше.

"Радіаційний фон у зоні відчуження зберігається в нормі і не підвищується", - повідомив він.

Також Чечоткін наголосив, що ДСНС не допустила поширення вогню на військові склади боєприпасів, об'єкт "Укриття", "Вектор", розподільну електростанцію ЧАЕС та сховища з радіоактивними відходами.

У свою чергу Національна поліція повідомила, що напередодні поблизу двох вогнищ пожежі були затримані палії, проводяться слідчі дії.

"Дуже радий, що Верховна Рада вчора проголосувала за підвищення штрафів за підпали, знищення лісів. Це швидка і правильна реакція влади на серйозні виклики. Попередні штрафи у кілька тисяч гривень були надто мізерним покаранням за такі серйозні злочини", - сказав Зеленський.

Рада підвищила штрафи за спалювання лісів і зелених насаджень в 20 разів.

Як повідомляли Українські Новини, Рада скоротила фінансування на безпеку ЧАЕС і підтримку екології в Зоні відчуження.

Пожежа в Чорнобильській зоні розпочався ще 4 квітня.

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