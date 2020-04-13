Світовий банк має намір виділити Україні $135 млн для модернізації сектора охорони здоров'я

Світовий банк має намір виділити Україні 135 млн доларів на модернізацію сектору охорони здоров'я та протидію епідемії коронавірусної інфекції, якою в Україні заразилися вже 3 102 людини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної служби здоров'я (НСЗУ) за результатами переговорів офіційних делегацій України і Світового банку.

Згідно з ним, із загальної суми коштів для поповнення державного бюджету за результатами впровадження реформи системи охорони здоров'я і зміцнення потенціалу НСЗУ передбачено 50 млн доларів.

Наголошується, що 35 млн доларів буде виділено на заходи по посиленню захисту населення і протидії поширенню коронавіруса,

45 млн доларів - на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення здатності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах країни.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.

Раніше сообщалоись про те, що Володимир Зеленський обговорив з директором МВФ збільшення фінпідтримки для України.