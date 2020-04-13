Влада прийняла бюджет для себе і кредиторів, а не для людей, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді Юрій Бойко, коментуючи голосування змін до Державного бюджету на 2020 рік, заявив, що діюча влада прийняла бюджет для себе і кредиторів, а не для людей.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що фракція ОПЗЖ проголосувала проти запропонованих владою змін до бюджету. "Єдине, що там можна було підтримати – це збільшення видатків на медицину. Все інше – лише імітація піклування про людей. З коронавірусом і кризою пропонується боротися за рахунок громадян, а всі зовнішні виплати здійснювати у повному обсязі, хоча це повністю суперечить тому, що зараз роблять всі країни світу", – зазначив Бойко.

"Покромсали соціальні виплати і зробили все, щоб задовольнити зовнішніх кредиторів. Це не державницька позиція, і вона не відповідає суворим реаліям дня", – сказав співголова партії.

Політик підкреслив, що зараз потрібно було провести реструктуризацію зовнішніх боргів і ці кошти спрямувати на підтримку медзакладів, допомогу реальному сектору економіки і промисловості та соціальний захист людей. "Але зробили з точністю до навпаки. Наприклад, на боротьбу з безробіттям виділили лише 7 млрд гривень, а на обслуговування боргів заплановано 144 млрд гривень", – обурився парламентарій.

"Зміни до бюджету розроблялись тишком-нишком, навіть не запрошували Бюджетний комітет. Потім винесли на розгляд і сказали – підтримайте, бо це потрібно для держави. Насправді це потрібно для зовнішніх господарів нинішньої влади", – резюмував Бойко.

"Опозиційна платформа - За життя" розробила Антикризовий план дієвих заходів для комплексного захисту лікарів, соціальної допомоги громадянам та підтримки національної економіки. Зокрема, пропонується скоротити витрати на чиновників і силовиків, заморозити фінансування непріоритетних статей бюджету на суму понад 130 млрд гривень.

Збільшити фінансування медицини на 100 млрд гривень, програм соціального захисту громадян – майже на 90 млрд гривень, підтримку економіки та регіонів – на 25 млрд гривень; і багато інших антикризових заходів.

Цей план із загальним бюджетом понад 210 млрд гривень дозволить не лише підтримати зараз медичну галузь, а й зберегти робочі місця, не допустити кризи в економіці.