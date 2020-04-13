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13 квітня 2020, понеділок, 16:44 12
Верховна Рада і партії 2020-04-13T18:15:02+03:00
Українські Новини
Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом

Рада створила в держбюджеті-2020 фонд боротьби з коронавірусом

Ярина Вацяк
Держбюджет, Держбюджет-2020, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Верховна Рада створила державний бюджет на 2020 рік, який сьогодні ухвалила, фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

За законопроект про зміни до держбюджету-2020 №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

У тому числі передбачається спрямувати 15,8 млрд гривень Міністерству охорони здоров'я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення, 10 млрд гривень Міністерству соціальної політики на програму фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій та дефіциту коштів Пенсійного фонду, 0,6 млрд гривень на програму виплати допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг деяким категоріям населення.

Рішення про виділення коштів з фонду приймає Кабінет Міністрів за погодженням з комітетом Ради з питань бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада збільшила дотацію Пенсійному фонду з державного бюджету на 29,7 млрд гривень до 202,3 млрд гривень.

Крім того, Верховна Рада збільшила фінансування Міністерства охорони здоров'я у державному бюджеті на поточний рік на 16,7%, або на 16,367 млрд гривень до 114,55 млрд гривень.

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