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12 квітня 2020, неділя, 19:45 10
Суспільство 2020-04-12T22:00:02+03:00
Українські Новини
Денис Шмигаль, вітаючи католиків, переплутав Великдень з Різдвом

Денис Шмигаль, вітаючи католиків, переплутав Великдень з Різдвом

Кира Молчанова
Денис Шмигаль, Великдень вдома
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав вірян з католицької Великоднем, але переплутав його з Різдвом Христовим. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Цей день люди традиційно проводять в колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, щоб привітати народження Христа. Але, на жаль, не в цьому році", — написав він.

Свято Різдва українці західного обряду відзначають 25 грудня, а через два тижні — православні християни. Великдень — це свято воскресіння Христа з мертвих. У нього немає постійної дати. У 2020 році Католицька церква відзначає Великдень в неділю, 12 квітня. Східні християни - через тиждень, 19 квітня. У цьому році українцям доведеться відзначати цей день на загальнонаціональному карантині.

Скріншот: Телеграм-канал Дениса Шмигаля https://t.me/denys_shmyhal/50Скріншот: Телеграм-канал Дениса Шмигаля https://t.me/denys_shmyhal/50

Як повідомляли Українські Новини, Великодню Літургію на честь католицько свята можна було подивитися по телевізору, щоб не порушувати карантин і не йти до церкви.

У той же час, українська Греко-католицька церква буде проводити освячення пасок онлайн.

Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті.

У той же час, там не відмовляються від традиційної служби. Києво-Печерська Лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил.

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