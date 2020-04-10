Нові препарати і дозування. В МОЗ оновили протокол лікування хворих з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні оновили чинний протокол лікування хворих COVID-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. Згідно з повідомленням, зміни зроблені на основі нових даних японського, австрійського та інших світових регуляторів за результатами наради українських експертів. У разі необхідності згодом протокол може доповнюватися для більш ефективного лікування. Документ включає: - більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів; - возмжнось застосовувати препарат "Фавипиравир"; - більш детальну інформацію про дозувань препаратів; - вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів; - оновлення протипоказань згідно з актуалізованою версії бельгійської установки (рекомендації по лікуванню хворих COVID-19). Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів примусову карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавіруса. Також мер Києва Віталій Кличко раъяснил, можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус.