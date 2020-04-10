Нові препарати і дозування. В МОЗ оновили протокол лікування хворих з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні оновили чинний протокол лікування хворих COVID-19, що дозволить ефективніше боротися з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, зміни зроблені на основі нових даних японського, австрійського та інших світових регуляторів за результатами наради українських експертів.

У разі необхідності згодом протокол може доповнюватися для більш ефективного лікування.

Документ включає:

- більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів;

- возмжнось застосовувати препарат "Фавипиравир";

- більш детальну інформацію про дозувань препаратів;

- вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;

- оновлення протипоказань згідно з актуалізованою версії бельгійської установки (рекомендації по лікуванню хворих COVID-19).

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів примусову карантин на підприємствах і в установах, де є спалахи коронавіруса.

Також мер Києва Віталій Кличко раъяснил, можуть кияни самостійно зробити тест на коронавірус.