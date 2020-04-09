У трьох областях України можуть ввести комендантську годину

Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження в окремих регіонах комендантської години на вихідних. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він розповів, що мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня. "Яке це число, не уточнили. Але сказав прем'єр-міністр, що карантин буде продовжено", - повідомив мер.

"Також поінформували, що в трьох областях - Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська - вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. Зокрема, розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра", - сказав Марцінків.

Як повідомляли "Українські Новини", у суботу та неділю в області, швидше за все, буде введений режим максимального обмеження пересування.

В Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом. Також станом на 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 – померли.

Тим часом у Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.