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09 квітня 2020, четвер, 18:12 79
Суспільство 2020-04-09T18:22:02+03:00
Українські Новини
У трьох областях України можуть ввести комендантську годину

У трьох областях України можуть ввести комендантську годину

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Комендантська година, Області

Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження в окремих регіонах комендантської години на вихідних. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він розповів, що мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня. "Яке це число, не уточнили. Але сказав прем'єр-міністр, що карантин буде продовжено", - повідомив мер.

"Також поінформували, що в трьох областях - Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська - вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. Зокрема, розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра", - сказав Марцінків.

Як повідомляли "Українські Новини", у суботу та неділю в області, швидше за все, буде введений режим максимального обмеження пересування.

В Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом. Також станом на 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 – померли.

Тим часом у Києві лікарні, які визначили для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на коронавірус, готові до прийому пацієнтів.

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