Комітет Ткаченко похвалився, що працює над законопроектом про медіа, який підсилює тиск влади на ЗМІ

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Євгенія Кравчук повідомила, що парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики продовжує роботу над законопроектом "Про медіа", який передбачає посилення тиску державної влади на засоби масової інформації.

Про це Кравчук заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вже після завершення засідання сьогодні мали ще одну нараду у Zoom (сервіс для проведення відеоконференцій Zoom.us) нашою робочою групою з законопроекту «Про медіа». За останній час було проведено цілу низку консультацій та дуже детальних обговорень. Дякуємо експертам Ради Європи, які активно долучалися до цього процесу. До кінця квітня плануємо опрацювати та врахувати всі конструктивні пропозиції стейкхолдерів та міжнародного середовища", - написала народний депутат.

Сьогодні, 8 квітня, вперше засідання Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пройшло в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, за результатами анкетування, що було проведене Національною спілкою журналістів України, абсолютна більшість керівників українських медіа поскаржилися на майже повну втрату рекламодавців. Українські ЗМІ на карантині втрачають доходи і накопичують борги.

82% головних редакторів, які в основному очолюють приватні регіональні газети, онлайн-видання та телерадіокомпанії, скаржаться на втрату рекламодавців через введення карантинних заходів та економічну кризу, що викликана епідемією коронавірусу.

Редакції згортають реалізацію нових проектів (52%) і скорочують обсяги медіавиробництва (44%). При цьому 9% ЗМІ призупинили свою діяльність на час карантину. У редакціях масово впроваджують заходи щодо скорочення витрат на персонал - відбувається зменшення заробітних плат (20% ЗМІ), співробітники відправляються в неоплачувані відпустки (15%) або починається скорочення працівників (6%). Про виникнення заборгованості в березні за оренду або комунальні платежі інформує п'ята частина ЗМІ (21%).

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня представник Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що законопроект про медіа містить інструменти цензури.

"Необхідно, щоб цей законопроект був приведений у відповідність з відповідними міжнародними стандартами, зобов'язаннями ОБСЄ та кращими практиками в галузі свободи слова та свободи інформації, щоб уникнути будь-якого негативного впливу на свободу ЗМІ в країні", - підкреслив Дезір.

Раніше директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф заявив, що введення кримінальної відповідальності ЗМІ викликає тривогу у міжнародних організацій. "Відповідальність за повідомлення ідеї, новини, інформації - це дуже тривожний крок", - сказав Шааф.

Також Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) стурбована ворожнечею до ЗМІ в Україні.