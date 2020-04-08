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08 квітня 2020, середа, 13:49 9
Суспільство 2020-04-08T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні офіційно померлих від коронавіруса більше, ніж видужалих всупереч світовій практиці

В Україні офіційно померлих від коронавіруса більше, ніж видужалих всупереч світовій практиці

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смертність від коронавіруса, Одужання від коронавірусу
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

В Україні станом на 10:00 8 квітня кількість померлих від коронавіруса (52 людини) перевищує кількість тих, що одужали (35 осіб).

Це випливає з офіційної інформації Моз.

В той же час така статистика йде всупереч світовому тренду.

За даними Університету Джона Хопкінса, у світі від коронавіруса померло 12,9 тис осіб і офіційно одужали 22,5 тис. чоловік.

Також кількість видужали перевищує кількість померлих у всіх європейських країнах, крім Норвегії, Ірландії та Португалії.

Якщо брати інші частини світу, то в більшості країн кількість видужали теж перевищує кількість померлих, виключення – деякі країни Південно-Східної Азії (Індонезія і Філіппіни), Африки (Алжир) та Латинської Америки (Бразилія, Колумбія, Панама, Гондурас).

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус.

Раніше у Моз розповіли, як захистити себе від коронавіруса під час походу в магазин.

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