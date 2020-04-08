В Україні офіційно померлих від коронавіруса більше, ніж видужалих всупереч світовій практиці

В Україні станом на 10:00 8 квітня кількість померлих від коронавіруса (52 людини) перевищує кількість тих, що одужали (35 осіб). Це випливає з офіційної інформації Моз. В той же час така статистика йде всупереч світовому тренду. За даними Університету Джона Хопкінса, у світі від коронавіруса померло 12,9 тис осіб і офіційно одужали 22,5 тис. чоловік. Також кількість видужали перевищує кількість померлих у всіх європейських країнах, крім Норвегії, Ірландії та Португалії. Якщо брати інші частини світу, то в більшості країн кількість видужали теж перевищує кількість померлих, виключення – деякі країни Південно-Східної Азії (Індонезія і Філіппіни), Африки (Алжир) та Латинської Америки (Бразилія, Колумбія, Панама, Гондурас). Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавіруса Також Українські Новини писали, в яких випадках госпіталізують людей з підозрою на коронавірус. Раніше у Моз розповіли, як захистити себе від коронавіруса під час походу в магазин.