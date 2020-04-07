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  • Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ
07 квітня 2020, вівторок, 21:42 5
Політика 2020-04-07T21:47:22+03:00
Українські Новини
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ

Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Після публікації в українських телеграм-каналах інформації про бек-офіс міністра інфраструктури Владислава Криклія за адресою Рильського,6, з якого нібито ведеться ручне управління міністерством, він оперативно закрився і переїхав повним складом за новою адресою, пише видання Аіф-Україна.

Тепер, секретний офіс міністра інфраструктури знаходиться в бізнес-центр "Панорама", на вул. Велика Житомирська, 20.

Як стверджували ЗМІ, адмініструють різні схеми в бек-офісі соратники Криклія - Павло Шевченко і Грант Даян.

Крім того, в телеграм-каналах анонсовано, що будуть опубліковані записи зустрічей Криклія, Шевченка і Даяна з народними депутатами і бізнесменами, на яких обговорюються різні корупційні схеми.

Раніше в скандалі з "плівками Єрмака", які опублікував нардеп Гео Лерос, вже згадувався Павло Шевченко. Він фігурує в розмовах, зокрема, в епізоді з купівлею за 1 млн доларів посади голови Адміністрації морських портів України.

 

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