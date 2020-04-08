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08 квітня 2020, середа, 07:30 1
Економіка 2020-04-08T07:30:01+03:00
Українські Новини
АМКУ розглядає справу про рекламу ліків для профілактики коронавіруса

АМКУ розглядає справу про рекламу ліків для профілактики коронавіруса

Елена Литвин
АМКУ, Незаконна реклама, антимонопольне розслідування, коронавірус в Україні, Ліки від коронавірусу, Декасан
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Реклама "Декасан". Фото: Zaxid.net

Раніше Антимонопольний комітет рекомендував фармкомпаніям вжити заходів для непідвищення цін на ліки, при цьому АМКУ почав розгляд справи проти виробника ліків компанії "Юрія-Фарм" (Київ) за вводить в оману рекламу лікарського засобу, яке нібито є ефективним методом профілактики коронавіруса.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба АМКУ.

"27 березня 2020 року АМКУ розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "Юрія-Фарм" порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", - сказали в АМКУ.

Йдеться про поширення інформації, що вводить в оману щодо лікувальних властивостей лікарського засобу "Декасан" щодо гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Наголошується, що АМКУ прийме всі передбачені цим законом заходи, в тому числі і накладення штрафів у розмірі до 5% доходу компанії за попередній рік.

Раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що українські лікарі назвали "Декасан" виробництва "Юрія-Фарм" ефективним способом профілактики коронавіруса.

Така сама інформація з'являлася в якості реклами на українських телеканалах.

При цьому 21 березня компанія заявила, що бере на себе всю відповідальність і приносить вибачення за некоректно сформульоване текст рекламного ролика.

Також "Юрія-Фарм" підкреслила, що "Декасан" не є ліками від COVID-19, а тільки антисептичну, дезінфікуючу властивість.

"Ми не вірно оцінили рівень суспільної напруженості і помилилися з формулюванням наших намірів. Відчуваючи відповідальність перед нашими співгромадянами, ми припинили рекламну кампанію", - сказано в повідомленні компанії.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновниками ТОВ "Юрія-Фарм" є компанії "Медичний центр М. Т. К.", "Теско" і "Дипал" (всі - Київ, кінцеві бенефіціари - Микола Гуменюк Наталія Деркач), а кінцевим бенефіціаром - Микола Гуменюк.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила лікувати заражених коронавірусом незареєстрованими в Україні ліками.

Тим часом АМКУ відкрив справу проти низки компаній у зв'язку з різким зростанням цін на медичні маски в Києві.

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