АМКУ розглядає справу про рекламу ліків для профілактики коронавіруса

Раніше Антимонопольний комітет рекомендував фармкомпаніям вжити заходів для непідвищення цін на ліки, при цьому АМКУ почав розгляд справи проти виробника ліків компанії "Юрія-Фарм" (Київ) за вводить в оману рекламу лікарського засобу, яке нібито є ефективним методом профілактики коронавіруса.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба АМКУ.

"27 березня 2020 року АМКУ розпочато розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "Юрія-Фарм" порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", - сказали в АМКУ.

Йдеться про поширення інформації, що вводить в оману щодо лікувальних властивостей лікарського засобу "Декасан" щодо гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Наголошується, що АМКУ прийме всі передбачені цим законом заходи, в тому числі і накладення штрафів у розмірі до 5% доходу компанії за попередній рік.

Раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що українські лікарі назвали "Декасан" виробництва "Юрія-Фарм" ефективним способом профілактики коронавіруса.

Така сама інформація з'являлася в якості реклами на українських телеканалах.

При цьому 21 березня компанія заявила, що бере на себе всю відповідальність і приносить вибачення за некоректно сформульоване текст рекламного ролика.

Також "Юрія-Фарм" підкреслила, що "Декасан" не є ліками від COVID-19, а тільки антисептичну, дезінфікуючу властивість.

"Ми не вірно оцінили рівень суспільної напруженості і помилилися з формулюванням наших намірів. Відчуваючи відповідальність перед нашими співгромадянами, ми припинили рекламну кампанію", - сказано в повідомленні компанії.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновниками ТОВ "Юрія-Фарм" є компанії "Медичний центр М. Т. К.", "Теско" і "Дипал" (всі - Київ, кінцеві бенефіціари - Микола Гуменюк Наталія Деркач), а кінцевим бенефіціаром - Микола Гуменюк.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила лікувати заражених коронавірусом незареєстрованими в Україні ліками.

Тим часом АМКУ відкрив справу проти низки компаній у зв'язку з різким зростанням цін на медичні маски в Києві.