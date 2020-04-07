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  • 1-му кварталі британська Ferrexpo збільшила виробництво котунів на 7,4%
07 квітня 2020, вівторок, 12:50 6
Економіка 2020-04-07T12:50:17+03:00
Українські Новини
1-му кварталі британська Ferrexpo збільшила виробництво котунів на 7,4%

1-му кварталі британська Ferrexpo збільшила виробництво котунів на 7,4%

Александр Дмитриенко
Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котун
Костянтин Жеваго. Фото: Українське фото
Костянтин Жеваго. Фото: Українське фото

У січні-березні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанія Ferrexpo plc (Велика Британія) збільшила виробництво котунів на 7,4% до 2,725 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

У 1-му кварталі 2020 року порівняно з 1-м кварталом 2019 року компанія скоротила виробництво котунів з руди з вмістом заліза 62% на 31,8% до 73,3 тис. тонн, а також збільшила виробництво котунів з руди з вмістом заліза 65% на 9,1% до 2,652 млн тонн.

Очікується, що продажі в 1-му кварталі 2020 становитимуть близько 2,8 млн тонн (1 кв. 2019 - 2,6 млн тонн).

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8%, або на 88 тис. тонн до 10,518 млн тонн.

У 2019 порівняно з 2018 роком компанія скоротила виробництво котунів з 62-процентним вмістом заліза на 41% до 402,83 тис. тонн, а також збільшила виробництво котунів із вмістом заліза 65% на 1,6% до 10,116 млн тонн.

У 2019 порівняно з 2018 роком Ferrexpo збільшила прибуток на 20,3%, або на 68,072 млн доларів до 403,293 млн, збільшивши виторг на 18,3%, або на 232,694 млн доларів до 1 506,724 млн доларів.

В 2019 порівняно з 2018 роком компанія збільшила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 16,5%, або на 83 млн доларів до 586 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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