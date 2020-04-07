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07 квітня 2020, вівторок, 10:11 11
Суспільство 2020-04-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Венедиктова обіцяє підозру в убивстві для радикала Стерненка, - ЗМІ

Венедиктова обіцяє підозру в убивстві для радикала Стерненка, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Генпрокурор, вбивство, підозра, Венедиктова, Стерненко
Ірина Венедиктова. Фото: 24tv.ua
Ірина Венедиктова. Фото: 24tv.ua

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що підозру націоналісту Сергію Стерненку, який вбив людину в Одесі, буде оголошено в будь-якому випадку.

Питання лише в статті і кваліфікації: чи було це вбивство чи вбивство при перевищенні межі необхідної оборони. Про це передає strana.ua.

"Дивіться, по Стерненку підозра буде в будь-якому випадку, кваліфікація йде або 115-я стаття, або 118-я, а й так, і так - це підозра. 115-я - це вбивство, 118-я - це вбивство із самозахисту. Різниця - в кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, але явно не генеральний прокурор".

За словами генпрокурора, справа Стерненка для неї є резонансною з огляду на те, що вона стосується захисту активістів.

"А буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, за якою статтею, і це не від мене ініціатива буде виходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно закінчиться? Питання кваліфікації", - заявила Венедиктова.

Як інформували Українські Новини, юрист Андрій Портнов повідомив, що комісійна експертиза в черговий раз визнала факт умисного вбивства людини в Одесі праворадикалом і націоналістом Сергієм Стерненком.

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