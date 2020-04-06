підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 квітня 2020, понеділок, 16:47 27
Суспільство 2020-04-06T18:30:03+03:00
Українські Новини
Заради забави: поліція знайшла палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні

Заради забави: поліція знайшла палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні

Ольга Фандорина
пожежа, пожежа в лісі, Пожежа у Чорнобильській зоні, Спалювання трави

Поліція знайшла винуватця масштабної пожежі на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, який розпочався 4 квітня. Про це повідомляється на сайті регіонального ГУ Нацполіції.

"При проведенні невідкладних заходів працівники Іванівського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодий чоловік поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття і траву. Після чого вогонь вітром повалило далі і він вже не зміг впоратися і загасити багаття", - йдеться в повідомленні.

Триває розслідування справи про знищення природних об'єктів (ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 07:00 6 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення тривають заходи з ліквідації двох вогнищ пожеж.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні горить вже більше 100 гектарів: у центрі пожежі радіація вище норми.

Більше новин про: пожежа пожежа в лісі Пожежа у Чорнобильській зоні Спалювання трави

За день в Україні від коронавірусу померли шість осіб. Всього 1319 інфікованих
У Києві на коронавірус захворіли ще два медика. Всього 267 інфікованих
Новини
"Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня 18:43
В столиці паски будуть святити на хлібозаводах і ціни піднімати не стануть 10:46
Невідомі без масок увірвалися в будівлю для блокування роботи, - Держрезерв 18:09
Співробітники пивзаводів працюють онлайн 09:29
Дефіциту зерна в Україні не буде, - експерти 17:39
більше новин
"Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня 18:43
більше новин
"Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня 18:43
більше новин
У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok