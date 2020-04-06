Правоохоронці проводять температурний скринінг на в'їздах у Київ, - Нацполіція

Правоохоронці проводять температурний скринінг на контрольно-пропускних пунктах (КПП) при в'їзді в Київ. Про це Українським Новинам сказала спікер Національної поліції Оксана Блищик. "Поліцейські, патрульні поліцейські, поліцейські Головного управління у місті Києві несуть службу на цих постах (КПП) разом з Національною гвардією, ДСНС і лікарями", - сказала вона. Блищик підтвердила, що правоохоронці перевіряють температуру у в'їжджають в місто осіб. Також вона додала, що в цілому по Україні 22 тис. правоохоронців щодня контролюють дотримання заходів карантину. При цьому в Нацполіції не уточнили, чи проводиться скринінг вибірково чи це обов'язкова міра. У той же час за даними очевидців, станом на ранок понеділка температурний скринінг не проводився у відношенні всіх, хто в'їжджає в місто. Як повідомляли Українські Новини, з 7 квітня на державному кордоні будуть працювати тільки 19 пунктів пропуску. З 28 березня в Україні заборонили пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавіруса. У той же час на кордонах України та ЄС застрягли сотні фур.