Печерський район вийшов в "лідери" за захворюваністю на коронавірус в Києві

На сьогодні в столиці підтверджено 267 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків захворювання в Печерському, Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Карту з показниками захворюваності опублікувала Київська міська державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

Голосіївський – 26;

Дарницький – 37;

Деснянський – 16;

Дніпровський – 16

Оболонський – 20;

Печерський – 46

Подільський – 21;

Святошинський – 13;

Солом'янський – 36;

Шевченківський – 36.

Таким чином, найбільше хворих у центрі столиці – в Печерському районі. Слідом ідуть Дарницький, Солом'янський та Шевченківський райони. Найменше випадків захворювання коронавірусом в Деснянському і Дніпровському районах.

Карта захворюваності. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Статистика захворюваності. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 людей до 38 порівняно з попередньою добою.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людей і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Крім того, в Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу.