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06 квітня 2020, понеділок, 14:10 5
Суспільство 2020-04-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Печерський район вийшов в "лідери" за захворюваністю на коронавірус в Києві

Печерський район вийшов в "лідери" за захворюваністю на коронавірус в Києві

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, карантин в Києві
КМДА. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/
КМДА. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

На сьогодні в столиці підтверджено 267 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків захворювання в Печерському, Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Карту з показниками захворюваності опублікувала Київська міська державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook.

Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах:

  • Голосіївський – 26;
  • Дарницький – 37;
  • Деснянський – 16;
  • Дніпровський – 16
  • Оболонський – 20;
  • Печерський – 46
  • Подільський – 21;
  • Святошинський – 13;
  • Солом'янський – 36;
  • Шевченківський – 36.

Таким чином, найбільше хворих у центрі столиці – в Печерському районі. Слідом ідуть Дарницький, Солом'янський та Шевченківський райони. Найменше випадків захворювання коронавірусом в Деснянському і Дніпровському районах.

Карта захворюваності. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/Карта захворюваності. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Статистика захворюваності. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/Статистика захворюваності. Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 людей до 38 порівняно з попередньою добою.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людей і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Крім того, в Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу.

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