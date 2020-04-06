Печерський район вийшов в "лідери" за захворюваністю на коронавірус в Києві

На сьогодні в столиці підтверджено 267 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше випадків захворювання в Печерському, Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Карту з показниками захворюваності опублікувала Київська міська державна адміністрація на своїй сторінці в Facebook. Лабораторно підтверджені випадки в наступних районах: Голосіївський – 26; Дарницький – 37; Деснянський – 16; Дніпровський – 16 Оболонський – 20; Печерський – 46 Подільський – 21; Святошинський – 13; Солом'янський – 36; Шевченківський – 36. Таким чином, найбільше хворих у центрі столиці – в Печерському районі. Слідом ідуть Дарницький, Солом'янський та Шевченківський райони. Найменше випадків захворювання коронавірусом в Деснянському і Дніпровському районах. Карта захворюваності. Фото: facebook.com\/kyivcity.gov.ua\/ Статистика захворюваності. Фото: facebook.com\/kyivcity.gov.ua\/ Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 людей до 38 порівняно з попередньою добою. Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людей і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи. Крім того, в Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки коронавірусу.