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03 квітня 2020, пʼятниця, 11:11 3
Верховна Рада і партії 2020-04-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Епідемія коронавирусу показала, що наша медицина не готова до масових випадків зараження, - Бойоко

Епідемія коронавирусу показала, що наша медицина не готова до масових випадків зараження, - Бойоко

Павло Твердохліб
Медицина, Бойко, Опозиційна платформа - За життя, Пандемія, Коронавірус, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

"Реалізація Антикризового плану ОП-ЗЖ дозволить медикам підготуватися до піку епідемії." Про це співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у коментарі журналістам, інформує портал політичної сили.

"Епідемія коронавірусу показала, що наша медицина не готова до масових випадків зараження. І в ситуації, коли треба було забезпечити захист медиків і підготувати лікарні, чиновники маски за кордон продавали, а не тести закуповували. Час було втрачено, отже, карантин був виправданим заходом. Саме тому ми розглядаємо його як можливість встигнути підготувати лікувальні установи та медичний персонал - забезпечити медпрепаратами, привезти обладнання, підняти зарплату лікарям, зупинити другий етап так званої медреформи", - сказав опозиційний політик.

Юрій Бойко зазначив, що говорити про якісь конкретні терміни дії карантину поки важко, головне - захистити людей від масового зараження.

"Зараз складно сказати, на який термін продовжать карантин. Але доти, поки ми не підготуємо медицину і не зрозуміємо, що пік захворюваності минув, його скасовувати не можна. І кожна людина повинна поставитися до цього з розумінням і строго дотримуватися карантинних заходів", - зазначив Співголова фракції опозиціонерів.

Опозиційна платформа - За життя розробила Антикризовий план дієвих заходів для комплексного захисту лікарів, соціальної допомоги громадянам та підтримки національної економіки. Зокрема, пропонується скоротити витрати на чиновників і силовиків, заморозити фінансування непріоритетних статей бюджету на суму понад 130 млрд грн. Збільшити фінансування медицини на 100 млрд. грн, програм соціального захисту громадян - майже на 90 млрд грн, підтримку економіки та регіонів - на 25 млрд грн і багато інших антикризових заходів.

Цей план із загальним бюджетом понад 210 млрд грн дозволить не тільки підтримати зараз медичну галузь, а й зберегти робочі місця, не допустивши кризи в економіці.

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