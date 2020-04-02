"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження

"Можна гуляти, якщо 2 людини в парку, або взагалі не можна? Якщо обмеження взагалі гуляти в парку, парковій зоні, або взагалі якихось інших місцях, де є свіже повітря - то це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають, ні як горобці, ні як синички. І тому я не розумію. Якщо це обмеження просто з принципу, щоб люди не спілкувалися один з одним у великій кількості, тоді це зрозуміло, це виправдано", - так лікар-психіатр, правозахисник Семен Глузман прокоментував Українським Новинам розробку Кабінетом Міністрів додаткових обмежень під час карантину.

Глузман також вважає неправильним штрафувати людей за потреби перебувати на вулиці.

"Вони (влада) погрожують, але через тиждень-другий, коли у людей будуть закінчуватися гроші, – як їх обмежувати? Якщо вони будуть шукати роботу ходити? Призначати великі штрафи? Жебракам? Ну, можна призначати... У мене враження, що наша влада не дуже розуміє, що вона робить. Вони, мабуть, зараз знаходяться в паніці і тому непослідовні", - додав він.

Також Глузман вважає, що уряд не може пояснити, про які саме обставини йдеться.

"Перше питання, яке я поставив би Президенту чи меру: поясніть, будь ласка, зрозуміло, коли я стаю підкарним – коли я гуляю в парковій зоні один або коли я гуляю там утрьох, що на одну людину вже більше (пропонується заборонити переміщення по вулиці більше 2 осіб). Ось перше і головне питання, вони ж не говорять конкретно", - продовжує правозахисник.

Крім того, Глузман зазначає, що вдома більше ймовірність заразитися коронавірусом, ніж на свіжому повітрі.

"Там (у парках), напевно, свердловини знаходяться, звідки пруть назовні коронавіруси. Ну маячня ж. У мене в квартирі може бути більше небезпека зараження коронавірусом... Я не розумію, чому в парки не можна. Розпивати спиртне, шашлики смажити – це одне, а прогулюватися – навпаки", - резюмує лікар.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір заборонити перебування у громадських місцях без респіратора і переміщення по вулиці більше 2 осіб.

Станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

У Києві кількість заражених коронавірусом становить 161 людина, є перший загиблий.