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02 квітня 2020, четвер, 12:19 11
Силові структури 2020-04-02T12:20:03+03:00
Українські Новини
СБУ провела обшуки в "Євролаб" за фактом можливого умисного приховування позитивних тестів на коронавірус

СБУ провела обшуки в "Євролаб" за фактом можливого умисного приховування позитивних тестів на коронавірус

Елена Новикова
Eurolab, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Євролаб
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Служба безпеки України провела обшуки в клініці "Євролаб" за фактом можливого умисного приховування службовими особами позитивних результатів тестів на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Головне слідче управління СБ України розслідує кримінальну виробництво за фактом можливого вчинення посадовими особами ТОВ "Євролаб" дій, спрямованих на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров'ю населення України", - сказано в ньому.

Зокрема, мова йде про навмисне приховування від відповідних державних органів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус в окремих осіб.

Тому 1 квітня на підставі судового рішення були проведені обшуки в приміщеннях "Євролаб" для встановлення всіх обставин цього правопорушення.

За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи та інформація.

Найближчим часом ці документи будуть оброблені з залученням фахівців Міністерства охорони здоров'я, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення в кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває, проводяться усі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі та розшукові дії.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом приховування приватною клінікою інформації про пацієнта з коронавірусом.

Раніше повідомлялося про те, що в лабораторії Eurolab робили тест на коронавірус за 16 000 гривень.

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