На Вінниччині медики самоизволировались з хворою на COVID-19 дитиною та лікують її по 12 годин

У Могилів-Подільському, що на Вінниччині, де зафіксовано 49 випадків зараження коронавірусом, медики рятують життя дитині, у якої підтвердили COVID-19. Про це своєму Facebook розповів Геннадій Вацак.

За його словами, чотири бригади пішли на самоізоляцію і вистоюють зміни по 12 годин. Зараз стан хлопчика поступово поліпшується. Він у свідомості, його годують через зонд. Дитина забезпечена ліками.

Вінницька лабораторія підтвердила, що самі медики здорові.

Лікарі Вінниччини з маленьким пацієнтом. Фото: facebook.com/permalink

Лікарі працюють по 12 годин. Фото: facebook.com/permalink

Як повідомляли Українські Новини, за станом на вечір 1 квітня в Україні 794 випадків зараження COVID-19. 20 осіб померли.

Тим часом, в Україні 1 квітня, лікар-реаніматолог однієї з лікарень міста Хмельницький захворів на коронавірус.

У Мелітополі у головного лікаря місцевої лікарні підтвердили коронавірус.

Найбільшу кількість смертей від коронавірусної інфекції зафіксовано серед хворих з цукровим діабетом. Саме в групі ризику найбільша вірогідність розвитку важких ускладнень коронавірусної хвороби і велика летальність.

В Івано-Франківську зафіксували ще одну смерть від коронавірусу. Померла 60-річна жінка.