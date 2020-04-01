Забудовник, якого рекламував Зеленський, тепер ставить палиці в колеса його "великому будівництву", – ЗМІ

Новий корпус дитячої лікарні "Охматдит" не можуть ввести в експлуатацію, а недобудований міст в Запоріжжі не можуть почати будувати через корупційні схеми в Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) України, які курують перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов та його оточення.

Про це повідомило інтернет-видання "Вести".

"Як мінімум 2 стратегічно важливих як для країни, так і для рейтингу Президента Зеленського будівництва - Запорізький міст і новий корпус "Охматдиту" - виявилися замороженими нібито через небажання підрядників брати участь в корупційних схемах. На будівництво моста не дають дозвіл на початок будівельних робіт, а по "Охматдиту" - на введення в експлуатацію нового корпусу. Зокрема, 31 березня ДАБІ повинна була ввести в експлуатацію другий пусковий та третій пусковий комплекси лікарні. Під це була виписана навіть окрема постанова Кабміну, що дозволяє зробити це за спрощеною процедурою. Дату 31 березня називав і Зеленський. Будівельні роботи незважаючи на карантин, були завершені в строк. Документи на введення в експлуатацію були подані заздалегідь, але ДАБІ нічого не зробила. Адже у корупціонерів немає "пільг" для державних проектів", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначило, що Трофімов, який є негласним "куратором" будівельного ринку від Банкової, нібито лобіював ліквідацію ДАБІ, щоб сконцентрувати в своєму "тіньовому офісі" корупційні потоки, що раніше контрольовала інспекція.

"Як це відбувається, яскраво видно на прикладі наказу тимчасового голови ДАБІ Юрія Васильченка щодо об'єктів будівництва, які за класом наслідків відносяться до об'єктів із середнім (СС2) рівнем наслідків: у територіальних органів права видавати дозволи забрали та тепер ними займається департамент дозвільних процедур центрального офісу ДАБІ. Це означає, що разом з офіційними відносинами, в центр переводять й "тіньові", - йдеться в матеріалі.

Однією з ключових осіб, які відповідають за кадрові призначення, називають Володимира Родіна. Фактично він очолює "бек-офіс" Трофімова, який за фактом контролює, серед іншого, ДАБІ, яка формально підпорядкована Мінрегіону.

"У вузьких колах Родін відомий як людина, що має відношення до проблемної забудови компанії BD Holding у передмісті Києва, яку свого часу рекламував "95 квартал" та особисто нинішній глава держави.... Лише за вхід в його кабінет для розмови про призначення нібито просили від 50 тис. доларів. Компанія BD Holding фігурувала у кримінальних провадженнях про виведенні в офшори коштів інвесторів на сотні мільйонів гривень. Також медіа писали про те, що покривати схеми "бізнесу" якийсь час міг екс-глава Служби безпеки Василь Грицак", - йдеться у матеріалі.

Також "у зв'язці" з Трофімовим працює й голова профільного будівельного комітету Верховної Ради Андрій Клочко. За даними експерта в галузі містобудування Віктора Глеби, Клочко проводив співбесіди з численними кандидатами на пост голови ДАБІ за спиною у міністра розвитку громад і територій Олени Бабак. І більш того, після призначення поза конкурсом на цю посаду Олени Костенко, особисто представляв її колективу інспекції.

"Клочко відомий ринку й іншими "екстравагантними" діями. Наприклад, серед його радників значився скандальний екс-глава ДАБІ Сергій Кузьмін, якого пов'язували з братами Горовими, одіозний екс-чиновник інспекції Олександр Сергієнко та багато інших неоднозначних особистостей. Саме з Клочко експерти пов'язували повернення в ДАБІ "мафії" часів Януковича та схем зі збору "данини" із забудовників", - написало видання.

Журналісти нагадали, що це вже не перший випадок саботування програми Зеленського "Велике будівництво". Раніше уряд вносив до парламенту проект закону про зміни до бюджету, за яким пропонувалося на першому етапі "відрізати" від програми ремонту доріг до 10 млрд гривень.