Ціна на електроенергію в Україні вдвічі вищі, ніж у Європі, - "Інтерпайп"

Трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" заявляє, що ціна електроенергії в останній тиждень березня зросла на 35% по відношенню до лютого.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"В останній тиждень березня в Україні зафіксовано різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 гривень за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 гривень за кВт-год, або на 35% по відношенню до лютого. Підвищення ціни суперечить усім економічних індикаторів – вартість енергоносіїв (нафти, природного газу, вугілля) в усьому світі впала до рекордних позначок.Тарифи на електроенергію в усіх країнах світу істотно знизилися. В Україні була рекордно тепла зима, промислове виробництво знизилося, а, отже, скоротилося споживання е/е .. В таких умовах підвищення тарифу виглядає абсурдним", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що на сьогоднішній день ціна на електроенергію в Україні вдвічі вищі, ніж у країнах Європи.

"Спочатку НКРЭКУ додала додатковий пікову годину, що призвело до зростання ціни на 10%. Потім НЕК "Укренерго" обмежив імпорт електроенергії. А в кінці березня НАЕК "Енергоатом" в односторонньому порядку обмежила відпуск е/енергії, що продається за PSO-зобов'язаннями, на адресу держпідприємства "Гарантований покупець" і почала продажі на ринку на добу вперед (РДН) за максимальною ціною "прайс-кэпа". На 30 березня ціна на електроенергію зросла на 35% по відношенню до лютого", - наголошується у повідомлення.

Компанія закликає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і НКРЭКУ прийняти необхідні регуляторні заходи для стабілізації ринку електроенергії, при цьому уряду необхідно вжити заходів щодо недопущення підняття цін на е/е одним із ключових гравців - НАЕК "Енергоатом".

"Де промисловість не зміг добити коронавірус, (там) її доб'є тариф на електроенергію. На тлі пандемії COVID-19 уряди Європи та США розробляють плани підтримки промисловості, вводять додаткові інструменти стабілізації бізнесу. В Україні ситуація протилежна. Ми, як бізнес, вирішуємо проблеми доставки працівників, забезпечення їх засобами захисту, закуповуємо обладнання для локальних лікарень. І все це на тлі падіння обсягів замовлень. У відповідь ми отримуємо 35%-ве зростання цін на електроенергію і, як наслідок, істотне погіршення нашої конкурентоспроможності на падаючому ринку. У "Інтерпайп" працює 11 тисяч співробітників, близько 50 тисяч членів їх сімей залежать від того, чи зможе компанія працювати в нинішніх умовах", - зазначив директор з економіки та фінансів компанії Денис Морозов.

Як повідомляли Українські Новини, сонячні та вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше.

Також спецмито 65% на російський вугілля призведе до скорочення виробництва електроенергії "Центренерго"