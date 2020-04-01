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01 квітня 2020, середа, 14:20 153
Судова влада 2020-04-01T14:30:03+03:00
Українські Новини
Свідок назвав мера Одеси Труханового замовником нападу на Стерненко, – ЗМІ

Свідок назвав мера Одеси Труханового замовником нападу на Стерненко, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Сергій Стерненко, Геннадій Труханов, Мер Одеси, Іван Кузнєцов, Вбивство людини
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел
Сергій Стерненко. Фото з відкритих джерел

Як стверджують адвокати одеського активіста Сергія Стерненка, на якого було скоєно 3 напади, вони мають відеозапис показань свідка, який був знайомий з нападниками і стверджує, що замовником нападу був мер Одеси Геннадій Труханов.

Відеозапис показань свідка опублікувало інтернет-видання "Дзеркало тижня".

"За 4 дні до останнього нападу, під час якого Стерненко смертельно поранив нападника Івана Кузнєцова, загиблий повідомив свідку, що Геннадій Труханов замовив "поламати нациста Стерненка". Кузнєцов шукав собі спільника за 1 000 доларів і залучив Олександра Ісайкула, який, зустрівши опір з боку Стерненка, втік з місця нападу і зараз, за даними слідства, знаходиться не в Україні", - написало "Дзеркало тижня".

Як випливає з показань свідка, Іван Кузнєцов проживав у Чорноморську (Одеська область), мав фінансові та сімейні проблеми і вживав наркотики, через що був змушений шукати джерело легких грошей.

Адвокати Стерненка, після того, як переконаються в безпеці свідка, долучать його показання до матеріалів справи, яку веде Служба безпеки України.

Зараз, як повідомило видання, Сергія Стерненко зусиллями Офісу генерального прокурора намагаються звинуватити у вбивстві Івана Кузнєцова.

"З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника генерального прокурора Віктора Тропака стала його відмова виконувати злочинні вказівки у моїй справі", - написав Стерненко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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