Свідок назвав мера Одеси Труханового замовником нападу на Стерненко, – ЗМІ

Як стверджують адвокати одеського активіста Сергія Стерненка, на якого було скоєно 3 напади, вони мають відеозапис показань свідка, який був знайомий з нападниками і стверджує, що замовником нападу був мер Одеси Геннадій Труханов.

Відеозапис показань свідка опублікувало інтернет-видання "Дзеркало тижня".

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"За 4 дні до останнього нападу, під час якого Стерненко смертельно поранив нападника Івана Кузнєцова, загиблий повідомив свідку, що Геннадій Труханов замовив "поламати нациста Стерненка". Кузнєцов шукав собі спільника за 1 000 доларів і залучив Олександра Ісайкула, який, зустрівши опір з боку Стерненка, втік з місця нападу і зараз, за даними слідства, знаходиться не в Україні", - написало "Дзеркало тижня".

Як випливає з показань свідка, Іван Кузнєцов проживав у Чорноморську (Одеська область), мав фінансові та сімейні проблеми і вживав наркотики, через що був змушений шукати джерело легких грошей.

Адвокати Стерненка, після того, як переконаються в безпеці свідка, долучать його показання до матеріалів справи, яку веде Служба безпеки України.

Зараз, як повідомило видання, Сергія Стерненко зусиллями Офісу генерального прокурора намагаються звинуватити у вбивстві Івана Кузнєцова.

"З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника генерального прокурора Віктора Тропака стала його відмова виконувати злочинні вказівки у моїй справі", - написав Стерненко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.