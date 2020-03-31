підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 18:20 12
Суспільство 2020-03-31T19:45:02+03:00
Українські Новини
Два пацієнта з COVID-19 померли в Чернівецькій області

Два пацієнта з COVID-19 померли в Чернівецькій області

Ольга Фандорина
Чернігівська область, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу в Україні

Від коронавіруса в Чернівецькій області сьогодні, 31 березня, померли дві людини. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні померли двоє пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Зокрема, померла жінка 1955 року народження, яка 25 березня потрапила в Хотинську центральну районну лікарню, до цього три дні лікувалася вдома. Вчора їй почали проводити неінвазивну вентиляцію легенів, але сьогодні стан різко погіршився, і жінка померла.

Другий померлий чоловік 1962 року народження, який був госпіталізований в Обласну клінічну лікарню 24 березня. З 27 березня перебував у реанімації у важкому стані, чоловік хворів також цукровий діабет.

Два пацієнта з коронавірусом померли в Чернівецькій області

Тим часом в Україні за добу зафіксували 69 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Тим часом, поки з медичними масками у столичних аптеках справи йдуть не дуже добре, у київські магазини повернулися антиспетики, але коштують вони дорожче, ніж були до карантину.

Більше новин про: Чернігівська область коронавірус в Україні Covid-19 Смерть від коронавірусу в Україні

Американські ЗМІ просять Трампа допомогти їм вижит...
В Чернігівській області зафіксовано першу підозру ...
Всім, хто повернувся з-за кордону, будуть робити П...
Четверта смерть українки за кордоном сталась в Іта...
У Києві вже 107 заражених коронавірусом, серед них медпрацівник
На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко
Новини
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВФ 19:22
В умовах кризи та пандемії потрібно збільшувати підтримку економіки, а не скорочувати її, – Льовочкін 19:16 Думка
У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина 19:09
"Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими поїздами 18:21
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld 11:19
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
більше новин
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok