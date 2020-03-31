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  • В ЗМІ заявили, що Дистанційну школу створило Мінціфри, тому що Міносвіти зайнято боротьбою за гроші
31 березня 2020, вівторок, 12:29 260
Політика 2020-03-31T13:45:03+03:00
Українські Новини
В ЗМІ заявили, що Дистанційну школу створило Мінціфри, тому що Міносвіти зайнято боротьбою за гроші

В ЗМІ заявили, що Дистанційну школу створило Мінціфри, тому що Міносвіти зайнято боротьбою за гроші

Павло Твердохліб
Школа, ЗНО, Освіта, Пандемія, Мінцифри, Міністерство освіти і науки України
Дистанційна освіта для школярів. Фото: 056.ua
Дистанційна освіта для школярів. Фото: 056.ua

Міністерство освіти і науки України не має відношення до проекта "Всеукраїнська школа онлайн", який стартує 6 квітня, інформує портал podrobnosti.ua. За даним видання, всю роботу по створенню онлайн-сервісів для 40 педагогів з Києва, які на час карантину стануть вчителями для всієї України, оперативно виконало Міністерство цифрової трансформації.

Уроки будуть транслюватися українськими телеканалами щоранку, а розклад занять має з'явитися в найближчі дні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Але при цьому, прес-служба Міністерства цифрової трансформації повідомила Українським Новинам, що у Міністерства є проекти з дистанційного навчання, але до проекту "Всеукраїнська школа онлайн" відомство не має ніякого відношення.

У Міносвіти не пояснюють, чому вони не вирішили проблему дистанційного навчання своїми силами.

Всі заяви заступника міністра освіти Єгора Стадного останнім часом стосувалися виключно "торгів" з міністерством фінансів за збереження в повному обсязі фінансування державних програм. Наприклад, МОН вимагав залишити їм 44,9 млн грн на створення (!) і апробацію електронних підручників, наполягаючи, що вони стануть в нагоді в умовах карантину.

Єгор Стадний і раніше займався питаннями фінансових потоків, зокрема перерозподілу коштів з бюджетних студентів на контрактників. Цій темі він присвятив більшу частину своєї роботи в міністерстві, куди прийшов разом з Ганною Новосад з аналітичного центру CEDOS, створеного на гранти Джорджа Сороса екс-міністром освіти і екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом і його заступником, депутатом від "Голосу" Інною Совсун.

У центрі CEDOS працювала так само дружина Стадного Ірина Шевченко, призначена заступником міністра охорони здоров'я за Зоряни Скалецької.

ЗМІ інформуюють, що Стадний, як і Шевченко абсолютно підконтрольні Квіту та повністю інтегровані в грантову систему фондів Сороса. Примітно, що на фейсбук-сторінці Стадного немає згадки про його нинішню роботу в міністерстві, а зазначено лише CEDOS.

Невирішеними залишаються питання захисту дипломів, проведення ЗНО та вступної кампанії. Запропоновано три сценарії по датам. Але отримати конкретні роз'яснення від міністерства навчальні заклади не можуть. Цей факт, а також бездіяльність Стадного викликати обурення керівництва Кабміну. Тому узгодження кандидатури на його місце вже йде і найближчим часом питання буде винесено на засідання уряду.

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