Кандидат у міністри енергетики Буславец допомогла впровадити формулу "Роттердам +", - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що основний кандидат на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец була головою департаменту енергетичних ринків Міненерго, який погодив впровадження формули "Роттердам +".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Навесні 2016 року в Україні ввели новий порядок розрахунку ціни електроенергії. В народі він отримав назву "Роттердам +". Цей порядок розробляло тодішнє НКРЭКУ (Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг), а погодило його Міненерго. У Міненерго його спочатку погоджував профільний департамент. Очолювала тоді цей профільний департамент сьогоднішня кандидат на міністра енергетики Буславец", - написав Герус.

Також він додав, що на голосуванні за призначенням Буславец міністром енергетики він не буде підтримувати її кандидатуру.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає своєю заслугою скасування "Роттердам+", хоча це зробила Рада за 2 роки до його президентства.

Також спецмито 65% на вугілля з Росії змусить споживачів купувати вугілля у ДТЕК за завищеною ціною.