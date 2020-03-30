Сьогодні Кличко дасть брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Києві

Сьогодні, 30 березня, мер Києва Віталій Кличко проведе онлайн-брифінг щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА, на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка. Початок брифінгу о 12:00.

Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".

Під час брифінгу мер надасть відповіді на запитання ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Також медики показали, як змінюються легені хворого коронавірусом.

Крім того, з-за коронавіруса в Україні на шести в'їздах в Кропивницький облаштовують КПП. А 28 березня, Україна закрила кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через карантин та надзвичайну ситуацію.

Тим часом з початку введення карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу в країну повернулися понад 144 тисяч українських громадян.